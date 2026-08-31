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Брехня про перемоги та міфи про косаток: як у Кремлі вигадують реальність

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Фото: з відкритих джерел
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Із задоволенням розповів як косатки "лузгають білих ведмедів"…

Така от у хворій голові історія виникла…

Той хто розповів йому цю версію, звісно, серед тих таки, хто підштовхують царя і надалі до ескалації.

Навряд чи від своїх блазнів він узнає, що косатки не полюють регулярно на білих ведмедів. А якщо таке стається, то можуть і програти. На твердій кризі – 100%.

Ніколи йому не наважаться сказати й про те, що проти кашалота, синього чи горбатого кита косатки просто безсилі.

Їх можуть перемогти навіть менші за розміром гринди (чорні дельфіни). Тому що вони дуже згуртовані. Науковці зафіксували, що коли зграя гринд наближається, видаючи специфічні звуки, косатки воліють розвернутися і швидко відступити.

Так що бункерному не розповідають про весь "харчовий ланцюг"…

В той же час один із співучасників російських воєнних злочинів Патрушев-старший зібрав генералів, щоб пояснили, чому вони пафосно рапортували про перемоги, яких не було і занижували втрати на фронті (один з результатів візиту керівника ЦРУ до Москви).

Так що порівнювати себе з косаткою звісно пафосно, але на кожну косатку може знайтися свій кит, або "на худий кінець" – зграя гринд.

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Україна війна РФ диктатор Путін
 
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