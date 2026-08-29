Кількість жертв внаслідок детонації боєприпасів у селі Мила Бучанського району може зрости, оскільки розбір завалів ще триває

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні, передає RegioNews.

Він прокоментував перебіг ліквідації наслідків російського удару та детонації боєприпасів у селі Мила. Зеленський наголосив, що кількість жертв не остаточна, оскільки розбір завалів на місці вибухів досі триває.

За словами президента, перше влучання ворога припало на склади Сил оборони, де зберігалися снаряди, міни, дрони та інші боєприпаси. Це спричинило масштабну детонацію та руйнування навколишньої інфраструктури.

"Жахлива ситуація і жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч з людьми… Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин – це абсолютно неприпустимо. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути", – підкреслив Зеленський.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Президент провів розмови з генеральним прокурором, очільниками МВС і СБУ, а також головнокомандувачем ЗСУ, запевнивши, що правоохоронці мають усі необхідні ресурси для проведення розслідування. Глава держави розраховує на оперативне оприлюднення деталей суспільству та анонсував відповідь Росії за вчинені обстріли.

Також Зеленський висловив співчуття рідним загиблих і подякував усім службам, залученим до порятунку людей.

Нагадаємо, ввечері 28 серпня внаслідок влучання ворожого БпЛА на території підприємства у селі Мила Бучанського району спалахнула масштабна пожежа, розпочалася детонація.

Кількість жертв зросла до 37 людей, серед них – голова громади, який загинув під час рятувальної операції. 30 серпня на Київщині оголосили День жалоби.