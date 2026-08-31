13:42  31 серпня
На Черкащині викрили дільничного поліцейського, який торгував психотропами
08:52  31 серпня
Вбили бійця ЗСУ та втекли: на Полтавщині ліквідували двох російських військових
08:10  31 серпня
"Їдь на війну": у Познані поляка побили, прийнявши за українця
UA | RU
UA | RU
31 серпня 2026, 13:42

На Черкащині викрили дільничного поліцейського, який торгував психотропами

31 серпня 2026, 13:42
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Працівники ДБР викрили дільничного офіцера поліції Черкащини на незаконному обігу психотропних речовин. Його відсторонили від займаної посади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За даними слідства, у липні поліцейський придбав декілька грамів особливо небезпечного психотропу PVP для подальшого збуту. У серпні він повторно купив іншу психотропну речовину – МДМА, яку також зберігав із метою продажу.

Під час обшуків у фігуранта вилучили речові докази, а проведена експертиза підтвердила небезпечність виявлених речовин.

Поліцейському повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання та збут психотропних речовин). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, ДБР встановлює можливих спільників фігуранта.

Нагадаємо, вранці 29 серпня на Львівщині поліцейський на BMW збив велосипедиста. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДБР підозра Черкаська область психотроп поліцейський
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
У Кривому Розі директору комунального підприємства оголосили підозру у завданні 3,6 млн грн збитків
31 серпня 2026, 19:30
Вибух у райвідділі поліції у Рівному: ДБР відкрило провадження через загибель вибухотехніка
31 серпня 2026, 18:57
На Прикарпатті іномарка збила дитину
31 серпня 2026, 18:55
Забув, де припаркував: чоловік заявив про "викрадення" авто, а поліція знайшла його як нарушника ПДР
31 серпня 2026, 18:45
У Херсоні викрили "стрілків" окупаційної залізниці
31 серпня 2026, 18:24
У Фінляндії російського бойовика засудили до 12,5 років ув'язнення за воєнні злочини на Луганщині
31 серпня 2026, 17:58
На Харківщині медсестра торгувала відстрочкою від мобілізації
31 серпня 2026, 17:50
На Кіровоградщині до суду скеровано справу за незаконну порубку 39 дерев на понад 800 тисяч гривень
31 серпня 2026, 17:45
У Херсоні ворожий БпЛА атакував дитину: постраждав 11-річний хлопчик
31 серпня 2026, 17:39
Подвійний удар по Сумах: окупанти атакували житловий сектор і багатоповерхівку, є поранені
31 серпня 2026, 16:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Юрій Касьянов
Всі блоги »