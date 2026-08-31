Фото: ДБР

Працівники ДБР викрили дільничного офіцера поліції Черкащини на незаконному обігу психотропних речовин. Його відсторонили від займаної посади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За даними слідства, у липні поліцейський придбав декілька грамів особливо небезпечного психотропу PVP для подальшого збуту. У серпні він повторно купив іншу психотропну речовину – МДМА, яку також зберігав із метою продажу.

Під час обшуків у фігуранта вилучили речові докази, а проведена експертиза підтвердила небезпечність виявлених речовин.

Поліцейському повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання та збут психотропних речовин). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, ДБР встановлює можливих спільників фігуранта.

Нагадаємо, вранці 29 серпня на Львівщині поліцейський на BMW збив велосипедиста. Від отриманих травм чоловік помер на місці.