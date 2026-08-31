Вибух у райвідділі поліції у Рівному: ДБР відкрило провадження через загибель вибухотехніка
У Рівному 31 серпня близько 15:30 на території внутрішнього двору відділення поліції №1 стався вибух під час виконання службових обов’язків працівниками вибухотехнічної служби
Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Унаслідок детонації загинув один фахівець управління вибухотехнічної та кінологічної служби, ще троє поліцейських цього ж підрозділу отримали травми.
За фактом вибуху Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за статтею 264 Кримінального кодексу України — недбале зберігання вогнепальної зброї або боєприпасів.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини детонації.
Нагадаємо, що у Рівному 31 серпня стався вибух в адміністративній будівлі районного відділу поліції. Наразі відомо про одного загиблого поліцейського.