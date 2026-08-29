Заробіток на "діпстрайках": куди насправді йдуть мільярди військового бюджету
Тисячеосінь дронів. Президент поставив задачу запускати по ворогу 1000 далекобійних дронів діпстрайк на добу
Тисячеосінь дронів. Президент поставив задачу запускати по ворогу 1000 далекобійних дронів діпстрайк на добу
Сьогодні запускається 300. Коефіцієнт дольоту – 6-9 відсотків. По москві – нуль. Так може треба працювати над якістю дронів? Вони ж купу грошей коштують…
Зрозуміло, що "Файєрпоінту" це як мед великою ложкою: долетів дрон чи не долетів – неважливо. Продано. Збільшення кількості дронів в три рази збільшить в три рази доходи виробника. Було три млрд доларів на рік прибутку – стане девʼять…
Але, мені здається, треба ставити завдання не 1000 дронів на добу робити, не мільйон дерев запускати, а працювати над покращенням ППО, знищувати носії КАБів, і збивати самі КАБи, почати знову бомбити москву…
Може і тисячі дронів не потрібно буде. Якщо робити їх задля перемоги, а не для заробітку надприбутків.
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