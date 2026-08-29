Тисячеосінь дронів. Президент поставив задачу запускати по ворогу 1000 далекобійних дронів діпстрайк на добу

Тисячеосінь дронів. Президент поставив задачу запускати по ворогу 1000 далекобійних дронів діпстрайк на добу

Ураження НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в РФ, дим від пожежі. Фото: Exilenova+

Сьогодні запускається 300. Коефіцієнт дольоту – 6-9 відсотків. По москві – нуль. Так може треба працювати над якістю дронів? Вони ж купу грошей коштують…

Зрозуміло, що "Файєрпоінту" це як мед великою ложкою: долетів дрон чи не долетів – неважливо. Продано. Збільшення кількості дронів в три рази збільшить в три рази доходи виробника. Було три млрд доларів на рік прибутку – стане девʼять…

Але, мені здається, треба ставити завдання не 1000 дронів на добу робити, не мільйон дерев запускати, а працювати над покращенням ППО, знищувати носії КАБів, і збивати самі КАБи, почати знову бомбити москву…

Може і тисячі дронів не потрібно буде. Якщо робити їх задля перемоги, а не для заробітку надприбутків.