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31 серпня 2026, 08:52

Вбили бійця ЗСУ та втекли: на Полтавщині ліквідували двох російських військових

31 серпня 2026, 08:52
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Ланнівській громаді на Полтавщині українські військові провели спецоперацію із затримання двох російських військових, які переховувалися після втечі з-під варти. Обох окупантів ліквідували

Про це інформує інтернет-видання "Полтавщина" із посиланням на ухвали Карлівського районного суду, передає RegioNews.

За даними слідства, 19 серпня двоє військовослужбовців РФ втекли з-під варти у селі Петрівське Ізюмського району Харківської області. Під час втечі вони убили військовослужбовця ЗСУ та заволоділи його автоматом АК-74, документами й автомобілем Mercedes-Benz ML 270.

На викраденому позашляховику росіяни дісталися Полтавщини та сховалися на території приватного домоволодіння в селі Федорівка Ланнівської громади.

У ніч проти 21 серпня місцеві жителі повідомили поліцію про звуки пострілів. За вказаною адресою українські військові провели спецоперацію. Унаслідок бойового зіткнення обох російських військових ліквідували на місці.

Після цього правоохоронці оглянули місце події та вилучили понад 180 гільз різних калібрів, гранату М-67, автомат АК-74 із магазином, а також викрадений автомобіль із документами загиблого українського військового.

Нагадаємо, на Херсонщині ідентифікували росгвардійця, який катував цивільного. У чоловіка діагностували перелом носа та нейросенсорну втрату слуху. Росгвардійцю інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни.

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