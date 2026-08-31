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31 серпня 2026, 18:55

На Прикарпатті іномарка збила дитину

31 серпня 2026, 18:55
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Фото: Національна поліція
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На Прикарпатті останні дні сталось дві аварії. Зокрема, постраждала дитина

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Перша аварія сталась 28 серпня у Калуші. 60-річний водій Nissan X-Trail їхав заднім ходом, коли він наїхав на 75-річну місцеву жительку. Внаслідок аварії пенсіонерку з травмами госпіталізували.

Друга ДТП сталась в Івано-Франківську. Там водій Toyota Yaris збив 13-річну дівчинку. Дитина переходила проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП неповнолітню з травмами госпіталізували.

"Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини обох дорожньо-транспортних пригод", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, під Києвом 15-річні дівчата на квадроциклі влетіли в стовп. Від отриманих травм водійка загинула на місці, пасажирку госпіталізували.

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