На Прикарпатті іномарка збила дитину
На Прикарпатті останні дні сталось дві аварії. Зокрема, постраждала дитина
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Перша аварія сталась 28 серпня у Калуші. 60-річний водій Nissan X-Trail їхав заднім ходом, коли він наїхав на 75-річну місцеву жительку. Внаслідок аварії пенсіонерку з травмами госпіталізували.
Друга ДТП сталась в Івано-Франківську. Там водій Toyota Yaris збив 13-річну дівчинку. Дитина переходила проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП неповнолітню з травмами госпіталізували.
"Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини обох дорожньо-транспортних пригод", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, під Києвом 15-річні дівчата на квадроциклі влетіли в стовп. Від отриманих травм водійка загинула на місці, пасажирку госпіталізували.