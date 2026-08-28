"Трагедія у Вишневому не стала уроком": прем'єр Корецький про пожежу на Київщині

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Про це повідомив прем'єр-міністр України, передає RegioNews.

Сергій Корецький не уточнює, що саме горить на Київщині, але зауважив: сталась пожежа з подальшою детонацією. За його словами, вживаються заходи для захисту та порятунку людей, за потреби — їх евакуації.

"Але, на жаль, вже зараз можна констатувати факт, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком. На пʼятому році повномасштабного вторгнення робити одні і ті самі помилки — це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися. Очікую від правоохоронців миттєвої та суворої реакції", - каже голова уряду.

Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко заявив, що внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі горять складські приміщення. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у Києві через ситуацію на трасі Київ–Чоп (М-06) частково обмежили рух усіх транспортних засобів проспектом Берестейським та Великою Кільцевою дорогою в напрямку Житомира.