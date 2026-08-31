22:24  31 серпня
Атака на Київ: у Дарницькому районі пожежа через падіння БпЛА
19:55  31 серпня
На трасі Київ — Чоп тимчасово обмежували рух у напрямку Києва
21:20  31 серпня
На Херсонщині судитимуть чоловіка за вбивство жінки й дитини та зґвалтування
UA | RU
UA | RU
Геннадій Друзенко український юрист, громадський активіст, публічний інтелектуал info@regionews.ua
31 серпня 2026, 21:15

Хто завершить війну в Україні

31 серпня 2026, 21:15
Читайте также на русском языке
Є відчуття, що війна вступає у вирішальну фазу. Вести її і далі за інерційним сценарієм, поступово перемелюючи на Донбасі та у степах Північного Причорноморʼя ресурси один одного ще роками, не вийде
Є відчуття, що війна вступає у вирішальну фазу. Вести її і далі за інерційним сценарієм, поступово перемелюючи на Донбасі та у степах Північного Причорноморʼя ресурси один одного ще роками, не вийде
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Просто ресурси вичерпуються — причому як в Україні, так і в Росії. А тотально переводити країну на військові рейки не хочуть та/чи не можуть ані в Києві ані в Москві. Тому розвʼязка, схоже, починає майоріти на обрії.

Але які можливі варіанти завершення війни?

1. Колапс державності в Росії

2. Колапс державності в Україні

3. Компроміс та мирна угода

4. Зупинка активних бойових дій без юридичної фіксації нових реалій

Тип державності (електоральна монархія) в Україні та Росії дуже схожий. Тільки в росії путін за десятиліття царювання вибудував хард-версію, а в Україні вона поки порівняно лайт. Тому ставка на колапс російської державності, перш ніж колапсує Україна, геть ризикована. Може зіграти, а може й ні.

Автократії зазвичай колапсують несподівано, але катастрофічно. Бо концентрація влади в одних руках кратно підвищує ціну будь-якої стратегічної помилки. Плюс притаманні автократіям непотизм, сервілізм і корупція зменшують стійкість системи. А оскільки обидва режими характеризуються коротким словом "крадуть", питання лише в тому, в якій з дірявих каструль більше ресурсу і з якою швидкістю він витікає до кишень крадійкуватих "еліт"…

Чи вигідний нам колапс Росії? Безумовно, він кращий за колапс української державності. Але на цьому переваги цієї опції завершуються. Двічі впродовж історії (у першій третині XVII і XX століть) росія після катастрофи перезібрала себе та "приросла" питомими українськими землями. Не виключено, що їй це вдасться і втретє.

По-друге, перемога у війні зацементує електоральну монархію та владу Зеленського в Україні. Переможців не судять. Не вірите – спитайте у азербайджанців. В результаті ми отримаємо свого молодого путіна. І вся надія залишиться на зовнішніх донорів, бо Україна давно неспроможна сама забезпечувати фінансування навіть базових державних функцій власним коштом. Але чи ставитимуться європейці до українського президента-переможця за відомою формулою "Сучий син, але наш сучий син"?

Колапс української державності я навіть розглядати не хочу. Він означає, що наша трагічна історія нас так нічому і не навчила – і ми знову заплатимо за брак стратегічної мудрості мільйонами загублених життів…

Два інші варіанти відкривають шлях до легітимної зміни влади в Україні, що може відродити надію на краще майбутнє для цієї країни. На те, що українська державність нарешті почне відрізнятися від російської посутнісно, а не тільки офіційною мовою та державними кольорами.

Особливість цієї війни у тому, що справжня перемога в ній — це не капітуляція росії. Це революційні зміни в Україні. Це перетворення нашої держави з електоральної монархії на справжню Res Publica – вільну країну відповідальних громадян. Це повернення України до своїх республіканських витоків. Це про країну свободи та можливостей, а не про жовто-блакитну та україномовну версію росії.

І тут постає питання, хто завершить цю війну чи бодай її поточну фазу? Очевидна відповідь — це місія і засадничий виклик Зеленського. Бо на ньому, як на іржавому цвяху, тримається конструкція української влади. Вийми його — і все з великою ймовірністю посиплеться. Бо навряд чи можна уявити Україну, яка продовжує війну на чолі зі Стефанчуком чи навіть Арахамією. Не тому, що Стефанчук чи Арахамія – не Турчинов, а тому, що на дворі 2026, а не 2014. І польові командири набагато авторитетніші за лідерів парламенту.

Тому єдиною альтернативою правлінню Зеленського наразі є не вибори, а військова диктатура. Яка і буде завершувати цю війну чи… поховає Україну.

Тому за всіх питань до Зеленського (яких щодня стає тільки більше) потрібно розуміти, що змінити його на троні може або припинення активної фази бойових дій або військовий переворот. Причому, якщо ми розгромимо Росію, Зеленський-переможець ще довго залишатиметься президентом моєї країни. Бо народ любить переможців. І пробачає їм усе…

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна російська армія Україна РФ
 
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
Бензин стрімко дорожчає: які ціни на українських АЗС цього тижня
31 серпня 2026, 23:55
Ціни на популярний фрукт рухнули: які цінники в супермаркетах
31 серпня 2026, 23:40
На Буковині псевдо-правоохоронець та "покупець" вкрали в людей тисячі доларів
31 серпня 2026, 23:20
На Прикарпатті чоловік "склеїв" собі інвалідність, щоб не служити
31 серпня 2026, 22:55
Артобстріли, дрони й авіабомби: на Дніпропетровщині через атаки РФ 6 поранених, серед них — дитина
31 серпня 2026, 22:45
Атака на Київ: у Дарницькому районі пожежа через падіння БпЛА
31 серпня 2026, 22:24
Унаслідок російських обстрілів Херсонщини загинули 3 людей, 7 поранені
31 серпня 2026, 21:46
На Херсонщині судитимуть чоловіка за вбивство жінки й дитини та зґвалтування
31 серпня 2026, 21:20
За вибухи на оборонному підприємстві на Київщині, яке належить другу Зеленського, відповідальності не буде – відомий волонтер
31 серпня 2026, 20:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Юрій Касьянов
Всі блоги »