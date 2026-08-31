11:29  31 серпня
Зіткнення легковика з вантажівкою на Львівщині: постраждали жінка та дві дитини
08:52  31 серпня
Вбили бійця ЗСУ та втекли: на Полтавщині ліквідували двох російських військових
08:10  31 серпня
"Їдь на війну": у Познані поляка побили, прийнявши за українця
UA | RU
UA | RU
Віктор Ягун Генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови СБУ info@regionews.ua
31 серпня 2026, 09:40

Директор ЦРУ в Москві: саміт трьох чи перевірка Путіна на готовність до миру

31 серпня 2026, 09:40
Читайте также на русском языке
Росія демонструє не готовність завершувати війну, а готовність продовжувати її – паралельно торгуючись за вигідніші для себе умови
Росія демонструє не готовність завершувати війну, а готовність продовжувати її – паралельно торгуючись за вигідніші для себе умови
Ілюстрація: ШІ
Читайте также
на русском языке

Історія з таємним візитом директора ЦРУ Джона Реткліффа до москви стає дедалі показовішою. Axios повідомляє, що під час переговорів він запропонував провести тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського і владіміра путіна – фактично спробувати перезапустити переговорний процес, який завис ще кілька місяців тому.

Сам візит уже не чутка. Його підтвердили і Вашингтон, і кремль. 25 серпня Реткліфф прилетів до москви й зустрівся з директором Служби зовнішньої розвідки рф Сергієм Наришкіним та директором ФСБ Олександром Бортниковим. З путіним він не зустрічався, але той був оперативно поінформований про результати переговорів.

За інформацією Axios, одним із завдань Реткліффа було з'ясувати, чи здатні керівники російських спецслужб переконати путіна повернутися до переговорів за американського посередництва. Саме в цьому контексті й прозвучала ідея зустрічі Трамп – Зеленський – путін.

Але тут важливо не плутати бажане з дійсним: це лише пропозиція. Домовленості про саміт немає. Вашингтон пропонував подібний формат і раніше. Зеленський принципово не заперечував. Відмовлявся саме путін. Станом на сьогодні немає ані його публічної згоди, ані узгоджених дати, місця чи порядку денного.

Київ про переговори Реткліффа знав. 28 серпня Зеленський підтвердив, що американська сторона поінформувала Україну про серію зустрічей у москві, подякував США за "необхідну тональність розмови з росією" і наголосив: росія має закінчити свою війну.

Але сама місія директора ЦРУ, схоже, була значно ширшою за чергову "миротворчу ініціативу".

За даними Reuters, під час переговорів порушувалося питання можливих російських операцій проти країн НАТО, а також підтримки москвою Ірану. Трамп публічно применшив значення візиту, назвавши його "напіврутинним".

Проте поїздки директорів ЦРУ до москви рутиною точно не є. Попередній відомий візит такого рівня відбувся у листопаді 2021 року, коли директор ЦРУ Вільям Бернс приїжджав попередити кремль напередодні великої війни.

Є ще одна показова деталь. AP повідомляє, що Вашингтон завчасно поінформував Київ про перебування американської делегації в москві й попросив тимчасово утриматися від ударів по москві, Санкт-Петербургу та частині північних районів рф до її відльоту. По інших цілях українські удари продовжувалися.

Це вже дає підстави говорити не про готовий "мирний трек", а передусім про канал стратегічної кризової комунікації між Вашингтоном і москвою. І тут варто дивитися не на дипломатичні заяви, а на те, що робить сама росія.

Українська сторона заявляє про розвідувальні дані щодо підготовки російським командуванням кількох сценаріїв операцій на півночі України, де серед потенційних напрямків називаються Київ і Чернігів. Водночас Зеленський повідомив про плани кремля провести після вересневих виборів додатковий набір близько 300 тисяч військових і надалі нарощувати армію. росія збільшує виробництво ракет, продовжує масовані повітряні атаки і не демонструє жодних ознак підготовки до згортання війни.

Тому головне питання сьогодні не в тому, чи вдасться посадити Трампа, Зеленського і путіна за один стіл. Посадити можна. Питання – з чим путін за цей стіл прийде.

Якщо з готовністю припинити вогонь, відмовитися від ультиматумів і перейти до переговорів про реальне завершення війни – така зустріч має сенс.

Якщо ж росія паралельно готує нові наступальні операції, мобілізує сотні тисяч людей, нарощує ракетне виробництво і використовує переговори лише як паузу для перегрупування, саміт перетвориться на черговий дипломатичний спектакль.

Більше того, для москви сама фотографія путіна поруч із президентами США та України вже є політичним призом. Це можливість показати власному суспільству і зовнішньому світу, що після років агресії, окупації та воєнних злочинів із ним усе одно розмовляють як із рівним.

Саме тому Україні важлива не сама зустріч. Важливі умови, на яких вона може відбутися.

Реальний тест для кремля сьогодні дуже простий: не слова про "готовність до миру", а припинення ударів, відмова від максималістських територіальних вимог, готовність до механізмів контролю, гарантій безпеки та відповідальності за порушення домовленостей.

Поки цього немає, візит Реткліффа варто сприймати не як початок миру, а як спробу Вашингтона з'ясувати, чи існує в кремлі взагалі точка, з якої може початися серйозна розмова.

Бо поки що росія демонструє не готовність завершувати війну, а готовність продовжувати її – паралельно торгуючись за вигідніші для себе умови.

І саме це сьогодні є головним.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Москва саміт президенти Путін Трамп Зеленський Володимир переговори про мир ЦРУ
 
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
Росіяни атакували Херсон: у середмісті загинула жінка
31 серпня 2026, 12:23
"Приїхав, щоб бути поруч із людьми": на Київщині прощаються із загиблим головою громади
31 серпня 2026, 12:07
У ДСНС показали наслідки авіаударів по Донеччині: загинули дві людини, зокрема дитина
31 серпня 2026, 11:57
Замах на Єрмолаєва: бізнесмен заявив про рідкісну вибухівку та можливий зв'язок із ГУР
31 серпня 2026, 11:53
Ворог атакував шахту ДТЕК на Дніпропетровщині: є поранений
31 серпня 2026, 11:46
Зіткнення легковика з вантажівкою на Львівщині: постраждали жінка та дві дитини
31 серпня 2026, 11:29
Росіяни вдарили по аграрному підприємству та птахофабриці на Чернігівщині
31 серпня 2026, 11:28
Удар по підприємству у Кривому Розі: постраждали дві людини, виникла пожежа
31 серпня 2026, 11:20
Брехня про перемоги та міфи про косаток: як у Кремлі вигадують реальність
31 серпня 2026, 10:59
У Києві чоловік пограбував жінку з 6-річним сином: нападника затримали за пів години
31 серпня 2026, 10:54
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Юрій Касьянов
Всі блоги »