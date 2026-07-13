"Забирайтеся звідси": у Польщі чоловік ображав українських підлітків в автобусі

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У польському місті Бєльсько-Бяла чоловік ображав на трьох українських дівчат-підлітків у громадському транспорті. Правоохоронці затримали його після інциденту

Про випадок стало відомо з допису в соціальних мережах, передає RegioNews.

За попередніми даними, подія сталася у неділю, 12 липня. Чоловік віком понад 40 років, який виглядав тверезим, почав ображати та залякувати дівчат через їхнє українське походження.

Відео інциденту оприлюднила користувачка соцмереж Івона Вишгородська. За її словами, одній із дівчат, яка намагалася відповісти чоловікові, було 12 років.

Під час конфлікту чоловік вимагав від дітей "повертатися в Україну" та вигукував образливі фрази на їхню адресу. Дівчата спілкувалися з ним польською мовою.

"Вас, покидьків, виростили за наші гроші. Забирайтеся звідси і повертайтеся в Україну", – кричав чоловік.

Авторка допису зазначила, що пасажири, які стали свідками ситуації, не втрутилися.

На інцидент відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він зазначив, що українська сторона звернулася до польських правоохоронців із проханням належно відреагувати на приниження українців за національною ознакою.

"Така агресія та ненависть не мають толеруватися у європейському демократичному суспільстві", – заявив глава МЗС України.

У свою чергу, як пишуть телеграм-канали, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що чоловіка, який накинувся на українську дівчинку в автобусі, вже затримали. Він наголосив, що держава жорстко реагуватиме на прояви агресії.

Нагадаємо, в Польщі у Варшаві зник громадянин України Захар Онищук з ночі 30 червня. Востаннє хлопця бачили на вулиці на вулиці Марціна Каспжака, 31 (Marcina Kasprzaka). Близько 02:22 він зателефонував другу та надіслав повідомлення: "Передзвони мені".