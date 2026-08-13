Масових депортацій з Польщі не буде

Масових депортацій з Польщі не буде

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Український медіапростір сколихнули результати опитування громадської думки в Польщі про відсилання безробітних українських чоловіків призовного віку, щоб вони служили на фронті. За таке рішення висловилися дві третини респондентів.

Чимало людей в Україні це опитування сприйняли як уже ухвалене рішення або підготовку до його запровадження в життя. Все далеко не так.

Про депортацію заговорила опозиційна партія "Право і справедливість", яка відчайдушно бореться за радикальний правий, популістський електорат. Для цієї частини польських виборців критика України та українців стала своєрідним тригером політичної мобілізації. На жаль, подібні настрої поширюються на ширші кола польського суспільства.

І тому, по суті, кожна радикальна пропозиція проти українців користується підтримкою значної частини поляків, якщо влада цьому не протидіє і не розкриває реальний стан справ. На щастя, це не той випадок.

Польське Міністерство внутрішніх справ поінформувало, що безробітні українці призовного віку становлять дуже незначну частку серед українських чоловіків – трудових емігрантів і біженців. Понад 90% з них працевлаштовані, і навіть ПіС не пропонує їхньої депортації.

Причина проста – українці в Польщі, яких 1,6–1,9 мільйона, забезпечують зростання ВВП Польщі на 2,7% щороку.

І саме з цих причин ніхто не виганятиме українців з Польщі, принаймні до наступних парламентських виборів, поки при владі залишається нинішня коаліція, очолювана прем’єр-міністром Дональдом Туском.