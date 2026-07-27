У Польщі жорстоко побили українську пару: причиною міг стати український акцент

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У Польщі жорстоко побили українську пару. За словами родичів постраждалих, причиною нападу став український акцент, який почули нападники

Про інцидент у соцмережах повідомила мати постраждалої дівчини Каріна Кіцай, передає RegioNews.

За її словами, напад стався біля одного з польських магазинів.

Жінка розповіла, що її донька Настя та її хлопець Максим зазнали тяжких травм. Дівчині наклали шви на шию, а в обох потерпілих медики підозрюють струс мозку.

"Прошу про максимальний розголос. Сьогодні мою доньку Настю та її хлопця Максима жорстоко побили в одному з магазинів у Польщі", – написала Кіцай.

Вона також звернулася до небайдужих із проханням поширити інформацію про напад, аби винних притягнули до відповідальності.

За словами матері постраждалої, нападниками були поляки, а причиною агресії став український акцент, який вони почули в магазині.

Наразі офіційного підтвердження мотивів нападу від польських правоохоронців немає.

Нагадаємо, раніше у польському місті Бєльсько-Бяла чоловік ображав на трьох українських дівчат-підлітків у громадському транспорті. Правоохоронці затримали його після інциденту. Під час конфлікту чоловік вимагав від дітей "повертатися в Україну" та вигукував образливі фрази на їхню адресу.