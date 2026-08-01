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01 серпня 2026, 15:15

Напав зі спини та вдарив палицею: у Польщі розшукують кривдника українки

01 серпня 2026, 15:15
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У польській Гдині невідомий чоловік напав на 40-річну громадянку України, двічі вдаривши її дерев'яною палицею по голові. Поліція розшукує нападника

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Wirtualna Polska, передає RegioNews.

Інцидент стався 30 липня близько 15:30 на сходах на вулиці Желязній у Гдині. За попередніми даними правоохоронців, чоловік атакував жінку зі спини, після чого втік.

Постраждала розповіла, що не бачила нападника, оскільки удару завдали зненацька. За її словами, предмет, яким її вдарили, був дуже твердим.

Після нападу жінку доправили до міської лікарні Гдині, де їй надали медичну допомогу. Після обстеження її виписали, загрози життю немає.

Поліцейські провели огляд місця події, зібрали речові докази та документують обставини інциденту. Наразі правоохоронці не виявили ознак того, що напад був скоєний на ґрунті національної ненависті.

Водночас у соцмережах поширюється інформація, що перед нападом жінка розмовляла українською мовою.

Нагадаємо, нещодавно у Вроцлаві група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент. Кривдників взяли під варту на три місяці.

Раніше у польському місті Бєльсько-Бяла чоловік ображав на трьох українських дівчат-підлітків у громадському транспорті. Правоохоронці затримали його після інциденту. Під час конфлікту чоловік вимагав від дітей "повертатися в Україну" та вигукував образливі фрази на їхню адресу.

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