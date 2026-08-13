Фото: поліція

ДТП сталася 12 серпня близько восьмої ранку у Полтаві

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На вулиці Колійній 52-річний керманич автомобіля Skoda зіткнувся із зустрічним авто Volkswagen, за кермом якого перебував 19-річний юнак.

Внаслідок зіткнення травми отримали водій Skoda, а також двоє пасажирів Volkswagen – 19 та 14 років. Усіх трьох постраждалих госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, 9 серпня близько 21:15 на Львівщині автомобіль врізався в рейсовий автобус. Серед трьох травмованих – дитина.