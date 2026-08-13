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13 серпня 2026, 09:12

Напад у готелі в центрі Києва: чоловік порізав обличчя відвідувачу через зауваження

13 серпня 2026, 09:12
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Фото: поліція
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У Печерському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував бійку на терасі ресторану при готелі та порізав обличчя відвідувачу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними поліції, пʼяний 36-річний чоловік поводився агресивно та погрожував персоналу закладу. Коли один із гостей зробив йому зауваження, той спровокував конфлікт і завдав 41-річному чоловіку кількох ударів канцелярським ножем. Внаслідок нападу потерпілий отримав численні поранення голови, плеча та перелом кісток носа.

Поліцейські затримали нападника та вилучили ніж. Фігуранту оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням зброї чи іншого предмета).

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві пʼяний конфлікт між чоловіками закінчився стріляниною. Правоохоронці розшукали та затримали нападника.

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Київ події готель ножове поранення поліція затримання
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