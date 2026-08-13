Атестацію в БЕБ пройшли лише 12 із 50 керівників: 74% складу оновлять

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За результатами першого етапу атестації керівників Бюро економічної безпеки лише 12 із 50 керівників успішно пройшли перевірку. Таким чином, 74% керівного складу органу буде оновлено

Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський, передає RegioNews.

Атестації підлягали 50 керівників: 40 працівників центрального апарату та 10 керівників територіальних управлінь.

Після оголошення атестації 28 керівників звільнилися – 21 із центрального апарату та 7 із територіальних управлінь.

Ще 22 керівники розпочали проходження атестації. Із них 12 успішно її завершили – усі вони працюють у центральному апараті БЕБ. Ще 9 працівників атестацію не пройшли: шестеро з центрального апарату та троє з територіальних управлінь.

Таким чином, жоден керівник територіального управління БЕБ не завершив атестацію успішно – усі вони або звільнилися, або провалили перевірку.

Водночас триває другий етап атестації працівників БЕБ. Із 915 співробітників 887 набрали прохідний бал, тоді як 28 працівників, або 3,1%, тестування не пройшли.

Наступним етапом стане співбесіда працівників із атестаційними комісіями.

Нагадаємо, СБУ, ДБР та Офіс Генерального прокурора ліквідували одразу дві злочинні схеми у лавах Бюро економічної безпеки. Правоохоронці затримали двох посадовців БЕБ. Вони вимагали хабарі за "сприяння" у веденні бізнесу та уникнення кримінальної відповідальності.