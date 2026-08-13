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13 серпня 2026, 15:22

Сили оборони вдарили по військових об'єктах РФ у Криму: уражено вежу аеродрому "Саки"

13 серпня 2026, 15:22
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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12 серпня Сили оборони завдали серії ударів по військових об’єктах російських військ на тимчасово окупованій території Криму

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

У районі Новофедорівки українські військові уразили диспетчерську вежу на території аеродрому "Саки".

Крім того, поблизу Чорноморського уражено ретранслятор, призначений для управління ударними безпілотниками типів "Герань" та "Гербера".

За даними Сил оборони, ураження цих об’єктів послаблює спроможності російських військ забезпечувати роботу військового аеродрому та керувати ударними БпЛА.

"Робота по ключових цілях противника триває. Сили оборони України системно знижують його спроможності вести бойові дії та забезпечувати функціонування військових угруповань", – наголосили військові.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України 5 серпня та в ніч на 6 серпня завдали ураження низці важливих об'єктів РФ в рамках зниження її воєнно-економічного потенціалу. Зокрема, два НПЗ та засоби управління БпЛА.

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