12:30  13 серпня
У Миколаєві чоловіка відправили за ґрати через 13 шоколадок
09:55  13 серпня
Зіткнення двох легковиків у Полтаві: постраждали двоє дорослих та дитина
09:12  13 серпня
Напад у готелі в центрі Києва: чоловік порізав обличчя відвідувачу через зауваження
UA | RU
UA | RU
13 серпня 2026, 16:10

На Прикарпатті через суперечку за землю батько вистрілив у сина

13 серпня 2026, 16:10
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

У селі Космач на Косівщині 67-річний чоловік під час конфлікту тяжко поранив із рушниці свого 39-річного сина. Подія сталася 10 серпня

Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, між чоловіками тривалий час тривав спір щодо меж земельної ділянки. Побачивши, що син косить траву на спірній території, батько взяв рушницю та пішов з’ясовувати з ним стосунки.

Між родичами виникла словесна сварка, яка супроводжувалася лайкою та штовханиною. Під час конфлікту батько вистрілив у сина.

Унаслідок пострілу 39-річний чоловік отримав множинні вогнепально-дробові поранення. Його госпіталізували до лікарні.

Після цього чоловік сховав рушницю. Правоохоронці під час обшуку за допомогою службового собаки виявили зброю.

Прокурори повідомили 67-річному чоловіку про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство – ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали 32-річного чоловіка, який підпалив автомобілі свого батька. Між родичами спалахнув побутовий конфлікт. Син пішов до себе додому, але затаїв образу і вирішив помститися.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Івано-Франківська область земля син батько рушниця
У Львові чоловік у балаклаві та військовій формі погрожував сусідам рушницею
10 серпня 2026, 12:16
На Прикарпатті з колодязя витягли тіло загиблої жінки
21 липня 2026, 08:56
Ударив дитину та пішов спати: на Черкащині батько жорстоко побив 8-річну доньку
17 липня 2026, 16:47
Всі новини »
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Ворожий удар по Павлограду: рятувальники локалізували пожежу, триває ліквідація наслідків атаки
13 серпня 2026, 17:39
Окупанти вдарили по Ізюму, є поранені та постраждалі серед цивільних
13 серпня 2026, 17:28
Організував депортацію українських дітей: повідомили про підозру губернатору Рязанської області
13 серпня 2026, 16:58
Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп: на Дубенщині бус влетів у вантажівку, загинув водій
13 серпня 2026, 16:45
30 кг канабісу та 300 кущів конопель: на Черкащині накрили наркоугруповання
13 серпня 2026, 16:38
Голки, шприци та ампули тоннами: у Києві на складі виявили небезпечні медичні відходи без дотримання умов
13 серпня 2026, 16:30
У Нідерландах потонули двоє українців: загиблим було 15 і 20 років
13 серпня 2026, 16:23
На Дніпропетровщині окупанти атакували дронами пожежників під час гасіння вогню
13 серпня 2026, 15:59
Атестацію в БЕБ пройшли лише 12 із 50 керівників: 74% складу оновлять
13 серпня 2026, 15:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Микола Княжицький
Юрій Касьянов
Всі блоги »