На Прикарпатті через суперечку за землю батько вистрілив у сина

Фото: Прокуратура України

У селі Космач на Косівщині 67-річний чоловік під час конфлікту тяжко поранив із рушниці свого 39-річного сина. Подія сталася 10 серпня

Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, між чоловіками тривалий час тривав спір щодо меж земельної ділянки. Побачивши, що син косить траву на спірній території, батько взяв рушницю та пішов з’ясовувати з ним стосунки.

Між родичами виникла словесна сварка, яка супроводжувалася лайкою та штовханиною. Під час конфлікту батько вистрілив у сина.

Унаслідок пострілу 39-річний чоловік отримав множинні вогнепально-дробові поранення. Його госпіталізували до лікарні.

Після цього чоловік сховав рушницю. Правоохоронці під час обшуку за допомогою службового собаки виявили зброю.

Прокурори повідомили 67-річному чоловіку про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство – ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали 32-річного чоловіка, який підпалив автомобілі свого батька. Між родичами спалахнув побутовий конфлікт. Син пішов до себе додому, але затаїв образу і вирішив помститися.