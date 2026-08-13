Найбільше укусів змій зафіксували на Житомирщині та Прикарпатті

Фото: МОЗ

Від березня до початку серпня 2026 року в Україні зареєстровано 30 звернень по медичну допомогу через укуси змій. Серед постраждалих — четверо дітей

Про це повідомили у МОЗ, передає RegioNews .

За інформацією ЦГЗ, найбільше звернень зареєстрували у:

Житомирській області — 10 випадків;

Івано-Франківській — 9;

Львівській — 5;

Чернівецькій — 4;

Закарпатській та Рівненській — по 1 випадку.

У Центрі громадського здоров’я нагадали, що в Україні мешкають три види отруйних змій:

гадюка степова,

гадюка звичайна,

гадюка Нікольського.

Водночас фахівці зазначають, що жоден із цих видів не становить смертельної небезпеки для дорослої здорової людини.

Медики підкреслюють, що змії зазвичай не проявляють агресії без причини. Якщо плазуна потривожити, він може захищатися.

У разі зустрічі зі змією рекомендують:

не робити різких рухів;

не намагатися наблизитися до неї;

не відганяти та не вбивати плазуна;

спокійно дочекатися, поки змія сама відповзе.

У ЦГЗ також нагадують, що змії відіграють важливу роль в екосистемі, зокрема контролюють популяцію гризунів.

Змії активні з квітня до пізньої осені. Найчастіше їх можна зустріти:

у заболочених місцевостях;

біля зарослих озер і ставків;

у горах та степах;

поблизу звалищ будівельних матеріалів.

Плазуни часто ховаються у старих пнях, копицях сіна, під камінням або стовбурами повалених дерев, а в сонячну погоду можуть грітися на стежках, пеньках та відкритих ділянках.

Фахівці закликають дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на природі та у разі укусу змії негайно звертатися по медичну допомогу.

Нагадаємо, що на Київщині дворічного хлопчика вкусила змія під час гри на подвір'ї приватного будинку. Спочатку батьки подумали, що дитину вкусила комаха, однак згодом стан малюка погіршився.