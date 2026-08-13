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13 серпня 2026, 16:30

Голки, шприци та ампули тоннами: у Києві на складі виявили небезпечні медичні відходи без дотримання умов

13 серпня 2026, 16:30
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Фото: Київська міська прокуратура
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У Києві правоохоронці виявили на одному зі складів небезпечні медичні відходи, які зберігалися з порушенням установлених вимог. За цим фактом розпочато досудове розслідування

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Під час перевірки складських приміщень в одному з районів столиці правоохоронці знайшли:

  • використані одноразові шприци та голки;

  • ампули та флакони з-під лікарських засобів;

  • леза для хірургічних скальпелів;

  • лабораторні матеріали;

  • інші медичні вироби, що належать до категорії небезпечних медичних відходів.

Слідство встановило, що приміщення орендує підприємство, яке займається збором, зберіганням та утилізацією небезпечних медичних відходів, що надходять із комунальних та приватних медичних закладів Києва.

Водночас, за даними прокуратури, складські приміщення не призначені для зберігання такого виду відходів. Медичні відходи тривалий час зберігалися у полімерних пакетах та ємностях без належного сортування, обліку, тимчасового зберігання та передачі на утилізацію.

У прокуратурі наголошують, що подібне поводження з небезпечними медичними відходами може становити реальну загрозу поширення інфекційних захворювань, забруднення ґрунтів, атмосферного повітря та підземних вод, а також створює ризики для здоров’я населення та довкілля.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини порушення та перевіряють діяльність підприємства, яке здійснювало поводження з небезпечними медичними відходами.

Нагадаємо, що за процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру колишньому начальнику та його заступнику одного з підрозділів станції "Харків-Пасажирський” АТ "Укрзалізниця”.

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