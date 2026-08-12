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12 серпня 2026, 08:16

Втягнули неповнолітню у проституцію: у Львові судитимуть двох сестер

12 серпня 2026, 08:16
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Фото: Національна поліція
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У Львові судитимуть двох сестер із Житомирської області віком 31 та 34 роки. Їх обвинувачують в організації салону еротичного масажу, де, зокрема, надавали сексуальні послуги неповнолітня дівчина

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, сестри облаштували місце розпусти в історичному центрі Львова.

Одна з них, знаючи про складні життєві обставини дівчини та те, що вона доглядає за важкохворою матір’ю, запропонувала їй працювати в салоні та надавати клієнтам платні сексуальні послуги. На той момент дівчина була неповнолітньою.

Досудове розслідування завершили, а обвинувальний акт скерували до суду.

Старшій із сестер інкримінують торгівлю людьми, створення або утримання місць розпусти та звідництво, а також сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Молодшу сестру обвинувачують у створенні або утриманні місць розпусти та звідництві, а також сутенерстві або втягненні особи в заняття проституцією.

Максимальне покарання за цими статтями – до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Кривому Розі жінка продала неповнолітніх дівчат у сексуальне рабство. Сутенерка протягом року спільно зі знайомим іноземцем організувала схему незаконного переправлення жінок за кордон. Вона спеціально шукала жінок, які мали фінансові проблеми.

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