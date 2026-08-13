На Херсонщині "директорка" школи влаштувала для дітей "російську освіту"

Фото з відкритих джерел

Херсонська прокуратура повідомила жительці області про підозру. Виявилось, що вона допомагала окупантам будувати "російську освіту" в україньских школах

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у серпні 2022 року під час окупації Берислава жінка обійняла посаду так званого "директора" ГБОУ "Бериславская школа №1". У захоплений росіянами заклад освіти жінка зареєструвала в реєстрах РФ, а потім організовувала роботу вже відповідно до російського законодавства.

Зокрема, "директорка" закликала людей співпрацювати з окупантами. Вона такх виплачувала зарплати у рублях. В якості аргументу наводила твердження, що школа працюватиме саме за російськими стандартами.

"Підозрювана вилучила з будівлі всю українську літературу, підручники, символіку, замінивши на символи держави-агресора. Отримала від окупаційної влади російські методичні матеріали та підручники. Перевела ведення всієї навчальної та адміністративної документації виключно на російську мову. Організувала зарахування місцевих дітей до школи", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше власницю херсонської ТРК засудили до 12 років тюрми за співпрацю з окупантами. З моменту окупації обласного центру трансляція каналу не припинилася. А згодом фокус умовно нейтральних матеріалів змістився на підтримку дій Росії у регіоні.