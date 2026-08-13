У Миколаєві чоловіка відправили за ґрати через 13 шоколадок

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У Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Він вкрав шоколадки, і за це отримав тюремний термін

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати. Під час втечі частина шоколаду випала. На ринку він намагався продати вкрадені солодощі, але не вийшло.

У суді врахували, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності, перебував на умовно-достроковому звільненні та вчинив новий злочин у період невідбутого покарання.

Суд призначив покарання 7 років 6 місяців позбавлення волі. З урахуванням невідбутої частини попереднього покарання остаточний строк становить 7 років 8 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік спалив чужий мотоцикл Suzuki, намагаючись відкрити багажник. Зловмисника затримали.