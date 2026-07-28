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28 липня 2026, 10:33

Напад на українську пару у Вроцлаві: в Польщі затримали двох підозрюваних

28 липня 2026, 10:33
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Скриншот із відео
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У Польщі правоохоронці затримали двох осіб, яких підозрюють у нападі на громадян України у Вроцлаві

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X, передає RegioNews.

За словами глави МЗС, Україна очікує на повне, об'єктивне та неупереджене розслідування справи, встановлення всіх обставин і мотивів злочину, а також притягнення винних до відповідальності.

Сибіга подякував польській владі та правоохоронцям за оперативну реакцію та запевнив, що Україна стежитиме за перебігом розслідування.

"Вчергове закликаю окремих польських політиків припинити розпалювання ворожнечі, яке зрештою перетворюється на конкретні фізичні напади на вулицях. Потрібно шукати діалог і взаємну повагу, а не приводи для ненависті", – заявив міністр.

Він додав, що Україна та Польща мають зберігати прагматичне добросусідство й спільно працювати над безпекою перед спільними загрозами.

Нагадаємо, у мережі поширилося відео нападу на українських громадян - чоловіка та жінку. Троє чоловіків підійшли до них на парковці, оточили та сильно побили. За попередніми даними, причиною стало те, що дівчина зробила чоловікам зауваження.

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