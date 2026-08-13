На Дніпропетровщині окупанти атакували дронами пожежників під час гасіння вогню

Фото: ДСНС

У Нікопольському районі Дніпропетровської області 18 серпня російські війська атакували рятувальників і працівників місцевої пожежної охорони під час ліквідації пожежі, що виникла внаслідок попередніх ворожих обстрілів

Про це повідомили в ДСНС України, передає RegioNews .

За інформацією рятувальників, надзвичайники гасили загоряння сухої рослинності на території приватних домоволодінь, коли російські військові завдали повторного удару безпілотником.

У ДСНС зазначили, що:

перші два влучання пошкодили пожежно-рятувальну техніку;

третій удар БпЛА спричинив займання автомобіля ДСНС.

Інформацію про постраждалих рятувальників у повідомленні не уточнюють.

У службі наголосили, що пожежа виникла саме через російські обстріли, а повторна атака по рятувальниках сталася під час виконання ними службових обов’язків із ліквідації наслідків ударів.

Нагадаємо, що у четвер, 13 серпня, у Слов'янську, близько 10:45, ворог ударив БпЛА "Молнія-2" по ринку "Лісний".