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13 серпня 2026, 15:59

На Дніпропетровщині окупанти атакували дронами пожежників під час гасіння вогню

13 серпня 2026, 15:59
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Фото: ДСНС
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У Нікопольському районі Дніпропетровської області 18 серпня російські війська атакували рятувальників і працівників місцевої пожежної охорони під час ліквідації пожежі, що виникла внаслідок попередніх ворожих обстрілів

Про це повідомили в ДСНС України, передає RegioNews.

За інформацією рятувальників, надзвичайники гасили загоряння сухої рослинності на території приватних домоволодінь, коли російські військові завдали повторного удару безпілотником.

У ДСНС зазначили, що:

  • перші два влучання пошкодили пожежно-рятувальну техніку;

  • третій удар БпЛА спричинив займання автомобіля ДСНС.

Інформацію про постраждалих рятувальників у повідомленні не уточнюють.

У службі наголосили, що пожежа виникла саме через російські обстріли, а повторна атака по рятувальниках сталася під час виконання ними службових обов’язків із ліквідації наслідків ударів.

Нагадаємо, що у четвер, 13 серпня, у Слов'янську, близько 10:45, ворог ударив БпЛА "Молнія-2" по ринку "Лісний".

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