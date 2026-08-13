В Енергоатомі повідомили про катастрофічний знос обладнання на ЗАЕС через блекаути

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Із початку цього року Запорізька АЕС пережила 14 блекаутів, що призводить до зношення обладнання станції - насамперед, дизельних генераторів, які забезпечують резервне живлення

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом", передає RegioNews .

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тимчасово окупована Запорізька АЕС пережила вже 26 блекаутів, 14 із них – лише протягом восьми місяців 2026 року", - зауважили у компанії.

Під час кожної втрати зовнішнього електроживлення ЗАЕС переходить на резервні джерела, що, своєю чергою, створює додаткові ризики для ядерної й радіаційної безпеки.

"Ситуація на ЗАЕС погіршується, ми бачимо деградацію стану обладнання. Насамперед занепокоєння викликає стан дизель-генераторних станцій. Часте вмикання їх у роботу на короткі періоди – це значне навантаження на обладнання, що призводить до його зношення”, – прокоментував в.о. голови правління Енергоатома Павло Ковтонюк.

В Енергоатомі наголошують, що постійні переходи на резервне живлення та зростання навантаження на обладнання є прямим наслідком непрофесійності окупаційної адміністрації, яка не забезпечує належного рівня експлуатації найбільшої атомної електростанції Європи. Компанія наполягає на деокупації ЗАЕС для забезпечення її стабільної роботи.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС 4 серпня втратила зовнішнє електропостачання і близько години працювала на дизель-генераторах, які є резервним джерелом живлення для забезпечення ядерної безпеки.