Удар по воєнній промисловості РФ: президент доручив підготувати спеціальну санкційну операцію
Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо санкційної політики проти Росії та заявив про підготовку спеціальної операції, спрямованої на обмеження можливостей російського військово-промислового комплексу
Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає RegioNews.
За словами Зеленського, під час наради обговорювали всі типи санкцій, які застосовуються проти РФ за ведення війни проти України. Президент наголосив, що головне завдання — не дозволити Росії адаптуватися до запроваджених обмежень.
Президент зазначив, що Україна бачить залежність російського виробництва зброї від іноземних компонентів.
"Бачимо, що в кожній російській ракеті, в кожному дроні, у більшості інших видів російської зброї є критичні компоненти з інших країн, без яких такої зброї просто не було б", - повідомив президент.
Окрему увагу учасники наради приділили використанню Росією іноземних верстатів і технологій, які, за оцінкою президента, Москва не здатна створити самостійно.
"Обговорили також використання Росією верстатів і технологій, від яких Москва відстає на покоління і точно не змогла б створити самостійно", -додав президент.
Зеленський підкреслив необхідність посилення міжнародного тиску для обмеження технологічних зв’язків держави-агресора зі світом.
"Доручив підготувати чіткий план спеціальної санкційної операції, яка повинна відчутно обмежити російську воєнну промисловість – визначені компанії у визначених нами напрямках", - наголосив глава держави.
Він також повідомив, що кожен учасник наради отримав конкретні завдання та висловив сподівання на їх повне виконання.
Нагадаємо, що раніше росли країн-членів Європейського союзу погодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Тепер технічна робота завершена, а процедуру офіційного ухвалення рішення мають розпочати найближчим часом.