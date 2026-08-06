Ворожий удар по Павлограду: знищено депо "Укрпошти", загинули дві співробітниці

Фото: Ігор Смілянський

У Павлограді на Дніпропетровщині знищено сортувальне депо та база пересувних відділень АТ "Укрпошта". Дві співробітниці компанії загинули

Про це повідомив генеральний директор оператора Ігор Смілянський, передає RegioNews .

"Сьогодні в родині "Укрпошти" важкий день. У Павлограді російська "бандероль” сьогодні знищила наше сортувальне депо та точку базування пересувних відділень. Найболючіше те, що цей удар забрав життя двох працівниць: Оля і Оля”, - йдеться у повідомленні.

Також під час обстрілу був поранений механік. За інформацією Смілянського, загрози його життю немає.

Це депо обслуговувало Павлоград та всі довколишні села району. "Укрпошта" вже задіяла резервні логістичні схеми і обіцяє, що пенсії, ліки, посилки та листи розвозитимуть за графіком.

У найближчі дні можливі затримки, поки налаштовується процес.

Також Смілянський наголосив, що всім клієнтам буде відшкодовано вартість відправлень, які були знищені під час удару.

Нагадаємо, що впродовж 6 серпня 2026 року російська армія атакувала Херсонщину за допомогою артилерійської, мінометної зброї та дронами різних типів.