Масований терор Дніпропетровщини: 5 загиблих, 6 поранених і майже 60 ворожих атак за добу

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські військові протягом дня майже 60 разів атакували п’ять районів Дніпропетровщини, унаслідок чого п’ятеро людей загинули та ще 16 - дістали поранення

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

Для атак росіяни застосували ракети, безпілотники, артилерію та авіаційні бомби.

У Нікопольському районі атак зазнали місто Нікополь, а також Червоногригорівська, Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Пошкоджені багатоквартирні та приватний будинки, сільськогосподарське підприємство, магазини і автобус. Постраждали троє людей.

У Синельниківському районі під ударом були Петропавлівська, Українська, Васильківська громади. Знищені трактор і господарські споруди. Пошкоджені комбайн та близько 10 приватних будинків.

У Кам’янському районі росіяни атакували Бажедарівську і Вишнівську громади. Пошкоджена інфраструктура, спалахнула господарська споруда. Троє людей загинули та ще п’ятеро постраждали.

У Павлограді рятувальники вже приборкали пожежі, які виникли внаслідок ворожих атак. Загинули двоє людей, ще семеро поранені.

У Криворізькому районі під ударом перебували Грушівська та Зеленодольська громади. Постраждала одна людина.

Нагадаємо, що у Павлограді на Дніпропетровщині знищено сортувальне депо та база пересувних відділень АТ "Укрпошта". Дві співробітниці компанії загинули.