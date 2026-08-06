Масований терор Дніпропетровщини: 5 загиблих, 6 поранених і майже 60 ворожих атак за добу
Російські військові протягом дня майже 60 разів атакували п’ять районів Дніпропетровщини, унаслідок чого п’ятеро людей загинули та ще 16 - дістали поранення
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Для атак росіяни застосували ракети, безпілотники, артилерію та авіаційні бомби.
У Нікопольському районі атак зазнали місто Нікополь, а також Червоногригорівська, Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Пошкоджені багатоквартирні та приватний будинки, сільськогосподарське підприємство, магазини і автобус. Постраждали троє людей.
У Синельниківському районі під ударом були Петропавлівська, Українська, Васильківська громади. Знищені трактор і господарські споруди. Пошкоджені комбайн та близько 10 приватних будинків.
У Кам’янському районі росіяни атакували Бажедарівську і Вишнівську громади. Пошкоджена інфраструктура, спалахнула господарська споруда. Троє людей загинули та ще п’ятеро постраждали.
У Павлограді рятувальники вже приборкали пожежі, які виникли внаслідок ворожих атак. Загинули двоє людей, ще семеро поранені.
У Криворізькому районі під ударом перебували Грушівська та Зеленодольська громади. Постраждала одна людина.
Нагадаємо, що у Павлограді на Дніпропетровщині знищено сортувальне депо та база пересувних відділень АТ "Укрпошта". Дві співробітниці компанії загинули.