09 грудня 2025, 14:55

Судове засідання у справі Коломойського знову скасували: названо причину

09 грудня 2025, 14:55
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Судове засідання скасували через хворобу судді. Подробиці не розголошуються

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на INSIDER UA.

Згодом з’явилась інформація, що судове засідання перенесли на 11 грудня.

Нагадаємо, 8 грудня Коломойський обіцяв зробити гучні заяви для журналістів, але не доїхав до суду. Він не зміг доїхати до зали суду із СІЗО через нібито зламаний транспорт. Зазначалося, що він начебто володіє інформацією про корупцію президента України Володимира Зеленського та його оточення.

