Закликав захопити Одесу та Миколаїв: на Херсонщині викрили прихильника "русского міра"

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили 35-річного жителя селища Зеленівка Херсонської області, який у проросійських Telegram-спільнотах виправдовував збройну агресію РФ проти України та розпалював національну ворожнечу

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 161 та ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — розпалювання національної ворожнечі та виправдовування збройної агресії РФ.

За даними слідства, підозрюваний мав акаунт у Telegram і був учасником проросійських спільнот, пов’язаних із Херсоном, "СРСР" та російськими політиками. Починаючи з грудня 2024 року він активно коментував суспільно-політичну ситуацію в Херсоні, поширюючи антиукраїнські погляди.

Слідство встановило, що в одному з дописів чоловік обурювався тим, що Херсон досі не "повернули" до складу РФ. Також він розмірковував про "капітуляцію" України та подавав захоплення всього півдня країни — зокрема Одеси та Миколаєва — як "стратегічну необхідність".

Крім того, підозрюваний захоплено висловлювався про "велич" Росії та її керівництво, а також зневажливо писав про українців, українську націю, її героїв та історичних постатей. За даними прокуратури, у своїх дописах він свідомо розпалював ворожнечу та ненависть.

Наразі суд обрав чоловікові запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 665 600 гривень.

Досудове розслідування здійснює Управління Служби безпеки України в Херсонській області.

Нагадаємо, що Івано-Франківський міський суд заочно засудив 42-річного уродженця Херсонської області за колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору.