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06 серпня 2026, 18:36

Закликав захопити Одесу та Миколаїв: на Херсонщині викрили прихильника "русского міра"

06 серпня 2026, 18:36
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Фото: Херсонська обласна прокуратура
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Правоохоронці викрили 35-річного жителя селища Зеленівка Херсонської області, який у проросійських Telegram-спільнотах виправдовував збройну агресію РФ проти України та розпалював національну ворожнечу

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 161 та ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — розпалювання національної ворожнечі та виправдовування збройної агресії РФ.

За даними слідства, підозрюваний мав акаунт у Telegram і був учасником проросійських спільнот, пов’язаних із Херсоном, "СРСР" та російськими політиками. Починаючи з грудня 2024 року він активно коментував суспільно-політичну ситуацію в Херсоні, поширюючи антиукраїнські погляди.

Слідство встановило, що в одному з дописів чоловік обурювався тим, що Херсон досі не "повернули" до складу РФ. Також він розмірковував про "капітуляцію" України та подавав захоплення всього півдня країни — зокрема Одеси та Миколаєва — як "стратегічну необхідність".

Крім того, підозрюваний захоплено висловлювався про "велич" Росії та її керівництво, а також зневажливо писав про українців, українську націю, її героїв та історичних постатей. За даними прокуратури, у своїх дописах він свідомо розпалював ворожнечу та ненависть.

Наразі суд обрав чоловікові запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 665 600 гривень.

Досудове розслідування здійснює Управління Служби безпеки України в Херсонській області.

Нагадаємо, що Івано-Франківський міський суд заочно засудив 42-річного уродженця Херсонської області за колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору.

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