Фігурант справи НАБУ про хабар у мільйон доларів міг оговорювати суму з екс-главою СБУ Малюком - ЗМІ

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Суд відправив під варту Андрія Осіпова. Напередодні його затримали детективи НАБУ за підозрою у вимаганні 1 мільйона доларів за допомогу уникнути екстрадиції до РФ

Про це повідомляє "Слідство.Інфо", передає RegioNews.

За даними слідства, фігурантом справи є Андрій Осіпов. Олександр Кузнєцов - це росіянин, якому він обіцяв допомогти уникнути екстрадиції за мільйон доларів. Події відбувались ще в 2022 році.

Прокурор САП Андрій Пономаренко під час засідання суду повідомив, що під час обшуків у Олександра Кузнєцова у 2022-му працівник СБУ порадив звернутись до колишнього заступника Луганської ОДА Едуарда Лозовського.

При цьому Андрій Осіпов ніито зміг знизити ціну до одного мільйона завдяки своїм звʼязкам в СБУ. За даними слідства, Лозовський нібито сказав Кузнєцову, що Осіпов угоджував суму зі своїм "давнім знайомим". Крім того, за даними слідства, 200 тисяч доларів могли піти особисто колишньому голові СБУ Василю Малюку.

У розмовах Осіпов називає себе частиною команди Малюка називає колишнього голову СБУ "ВВ" та "хуліганом коростишівським, який досяг високого рівня".

Під час однієї з розмов співрозмовник Осіпова, який, на думку прокурорів, може бути Василем Малюком, скаржиться на завантаженість після призначення через постійні засідання РНБО й селекторні наради у президента.

Нагадаємо, раніше детективи НАБУ викрили ділка, який мав зв'язки в СБУ. Виявилось, він просив з іноземця мільйон доларів за "допомогу".