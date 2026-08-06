Понад 120 фіктивних мобілізацій в "Оберезі": на Буковині та Волині викрили посадовців ТЦК

Фото: Офіс Генерального прокурора

Повідомлено про підозру колишньому начальнику районного ТЦК та СП на Буковині, а також тимчасовому виконувачу обов’язків начальника й начальнику районного ТЦК та СП на Волині

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, посадовці вносили неправдиві відомості до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг”, щоб штучно завищити показники виконання мобілізаційних планів.

Правоохоронці задокументували щонайменше 120 фіктивних мобілізацій. На Буковині до реєстру внесли дані про 73 неіснуючих військовозобов’язаних, а на Волині як нібито мобілізованих облікували майже 50 чоловіків і жінок, які на той момент уже проходили військову службу.

За версією слідства, колишній керівник районного ТЦК та СП Чернівецької області створював в "Оберезі” облікові записи з вигаданими анкетними даними, оформлював їхній нібито призов, видавав накази про мобілізацію та направлення до військових частин, а згодом — про зняття з військового обліку. Лише у січні-лютому 2026 року до реєстру внесли відомості про щонайменше 73 вигаданих "мобілізованих”.

На Волині, за даними слідства, тимчасовий виконувач обов’язків начальника ТЦК упродовж 2025–2026 років вніс до реєстру неправдиві відомості про мобілізацію 25 військовослужбовців, які вже перебували на службі, видаючи для цього відповідні накази. За аналогічною схемою діяв і чинний начальник одного з районних ТЦК та СП, який документально "мобілізував” ще 23 осіб.

Унаслідок таких дій формувалася недостовірна звітність та створювалася видимість виконання мобілізаційних заходів.

Нагадаємо, що у Львові судили поліцейського. Він вимагав у чоловіків гроші, обіцяючи не затримувати військовозобов’язаного та не доставляти його в ТЦК.