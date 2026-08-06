22 постраждалих за добу: на Херсонщині окупанти масовано били по цивільних та транспорті

Фото: ДСНС

Впродовж 6 серпня 2026 року російська армія атакувала Херсонщину за допомогою артилерійської, мінометної зброї та дронами різних типів

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії 22 людини отримали поранення.

Впродовж дня окупанти двічі спрямовували FPV-дрони у автобуси з людьми: вранці у Комишанах постраждали сім цивільних, які їхали на польові роботи, вдень – п’ять пасажирів маршрутного таксі у Херсоні.

Також від атак ворожих безпілотників в обласному центрі та селі Інгулець отримали травми ще 10 мирних жителів.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, приміщення лікарняних закладів, будівля банку, службовий, вантажний, маршрутний та легковий автотранспорт.

Нагадаємо, що в четвер, 6 серпня, орієнтовно о 08:40 росіяни завдали удару безпілотником по сміттєвозу у Дніпровському районі Херсона.