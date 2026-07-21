Майже 89 гривень за кубометр: у Києві можуть підвищити тариф на воду

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У Києві планують переглянути вартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення. У разі затвердження нових розрахунків загальний тариф може зрости на 58,52 гривні – до 88,90 гривні за кубічний метр

Про це повідомили у "Київводоканалі" у відповідь на запит "РБК-Україна", передає RegioNews.

Згідно з розрахунками підприємства, вартість водопостачання може становити 50,69 гривні за 1 куб. м замість нинішніх 16,16 гривні. Водовідведення пропонують встановити на рівні 38,21 гривні за 1 куб. м замість 14,22 гривні.

У "Київводоканалі" зазначили, що перегляд тарифів необхідний для забезпечення стабільної роботи системи водопостачання та водовідведення столиці в умовах війни та постійних ризиків для критичної інфраструктури.

Серед причин можливого підвищення тарифів підприємство називає:

зростання витрат на електроенергію, пальне, реагенти для очищення води,

ремонтні роботи через зношеність мереж,пошкодження внаслідок російських атак,

збільшення витрат на оплату праці.

За даними "Київводоканалу", витрати на електроенергію зросли втричі порівняно з 2022 роком, вартість паливно-мастильних матеріалів – більш ніж удвічі, а окремих реагентів – майже втричі.

Остаточне рішення щодо зміни тарифів має ухвалити столична влада.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня змінюються тарифи на воду. Зокрема, в Полтаві ціна кубометра може зрости до 84,95 грн. У різних областях вартість кубометра може різнитися.