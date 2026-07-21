Майже 89 гривень за кубометр: у Києві можуть підвищити тариф на воду
У Києві планують переглянути вартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення. У разі затвердження нових розрахунків загальний тариф може зрости на 58,52 гривні – до 88,90 гривні за кубічний метр
Про це повідомили у "Київводоканалі" у відповідь на запит "РБК-Україна", передає RegioNews.
Згідно з розрахунками підприємства, вартість водопостачання може становити 50,69 гривні за 1 куб. м замість нинішніх 16,16 гривні. Водовідведення пропонують встановити на рівні 38,21 гривні за 1 куб. м замість 14,22 гривні.
У "Київводоканалі" зазначили, що перегляд тарифів необхідний для забезпечення стабільної роботи системи водопостачання та водовідведення столиці в умовах війни та постійних ризиків для критичної інфраструктури.
Серед причин можливого підвищення тарифів підприємство називає:
- зростання витрат на електроенергію, пальне, реагенти для очищення води,
- ремонтні роботи через зношеність мереж,пошкодження внаслідок російських атак,
- збільшення витрат на оплату праці.
За даними "Київводоканалу", витрати на електроенергію зросли втричі порівняно з 2022 роком, вартість паливно-мастильних матеріалів – більш ніж удвічі, а окремих реагентів – майже втричі.
Остаточне рішення щодо зміни тарифів має ухвалити столична влада.
Нагадаємо, в Україні з 1 липня змінюються тарифи на воду. Зокрема, в Полтаві ціна кубометра може зрости до 84,95 грн. У різних областях вартість кубометра може різнитися.