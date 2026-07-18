Оновлення влади під час війни: чи витримає Україна новий виклик

Україна входить у наступний етап війни, на якому вирішальними стають не лише кількість людей і техніки, а й якість державного управління

Україна входить у наступний етап війни, на якому вирішальними стають не лише кількість людей і техніки, а й якість державного управління

Фотоколаж: ШІ

Станом на 17 липня 2026 року Україна одночасно проходить через два надзвичайно складні процеси: різке зростання інтенсивності бойових дій і масштабне перезавантаження системи державного управління.

Верховна Рада призначила Сергія Корецького Прем'єр-міністром України та затвердила новий склад уряду. Основними завданнями Кабінету Міністрів визначено:

забезпечення Сил оборони,

підготовку країни до зими,

підтримання економічної стабільності,

розвиток оборонно-промислового комплексу,

продовження європейської інтеграції.

Водночас остаточна конфігурація керівництва оборонного сектору ще не сформована. Після звільнення Михайла Федорова виконання обов'язків міністра оборони покладено на генерал-майора Євгенія Хмару, колишнього командира Центру спеціальних операцій "А" та виконувача обов'язків голови СБУ. Президент заявив, що після завершення необхідних процедур його кандидатуру може бути внесено на розгляд парламенту.

Кадрова ротація відбувається на тлі публічного конфлікту між попереднім керівництвом Міністерства оборони та військовим командуванням, а також протестів представників громадянського суспільства. Це вже не просто кадрове питання.

Це інформаційний і безпековий ризик, який противник неминуче використовуватиме для просування наративів про "хаос", "розкол армії" та "втрату керованості державою".

Тому головними критеріями ефективності нового уряду будуть не заяви і не прізвища, а збереження безперервності оборонних контрактів, постачання озброєння, фінансування бойових підрозділів та єдності військово-політичного управління.

Ситуація на фронті залишається надзвичайно напруженою.

За уточненими даними Генерального штабу, протягом минулої доби відбулося 249 бойових зіткнень. Противник застосував вісім ракет, 265 керованих авіаційних бомб, майже 10 тисяч ударних безпілотників і здійснив понад три тисячі обстрілів. Найвища активність ворога зберігається на Покровському, Костянтинівському, Гуляйпільському та Південно-Слобожанському напрямках.

У ніч на 17 липня росія запустила по Україні одну протирадіолокаційну ракету Х-31П, сім керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 130 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знешкодили п'ять ракет і 115 дронів. Проте повністю перекрити масовані комбіновані атаки неможливо: удари по портах, енергетиці, логістиці та житловій забудові тривають. У Миколаєві внаслідок російської атаки загинули двоє українців, пошкоджено три цивільні судна під іноземними прапорами.

Загальні орієнтовні втрати російських військ станом на ранок 17 липня сягнули 1 425 990 осіб, з них 1370 – протягом останньої доби. Також противник втратив 12 148 танків, 24 946 бойових броньованих машин, 46 084 артилерійські системи, 1943 реактивні системи залпового вогню, 354 гелікоптери та понад 412 тисяч безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Ці цифри свідчать не про наближення автоматичного краху російської армії, а про характер цієї війни. кремль продовжує обмінювати людський ресурс на повільне просування, одночасно нарощуючи застосування дешевих ударних дронів, керованих авіаційних бомб та наземних роботизованих комплексів.

Міжнародна підтримка України поступово переходить від передачі окремих систем озброєння до інтеграції оборонних виробництв.

Європейський Союз виділив Україні один мільярд євро на виробництво безпілотників і затвердив план фінансування ще на десять мільярдів євро для виробництва дронів, ракет та авіаційних систем. Важливо розуміти: один мільярд уже спрямовується на конкретні програми, тоді як десять мільярдів - це затверджений фінансовий план, який ще має бути наповнений відповідними контрактами та виробничими потужностями.

Велика Британія оголосила про виділення 300 мільйонів євро на спільну зі Швецією програму передачі Україні 16 винищувачів Gripen. Це принципово важливе рішення, адже Gripen створювався для роботи в умовах обмеженої інфраструктури, здатний використовувати розосереджені аеродроми та порівняно швидко обслуговуватися невеликими наземними командами.

Туреччина заявила про готовність відігравати провідну роль у морському компоненті майбутніх міжнародних гарантій безпеки для України. Йдеться про систему, яка має охоплювати сухопутний, повітряний і морський виміри. Для України це важливо не лише з погляду захисту судноплавства, а й для стримування російської активності в Чорному морі після завершення активної фази війни.

Окремим напрямом залишається внутрішнє виробництво. Українська компанія Ratel Robotics розпочала серійне виготовлення гусеничного комплексу Nurse TB20, призначеного для забезпечення піхоти, транспортування вантажів та виконання евакуаційних завдань. Саме масштабування таких відносно недорогих технологій має стати основою збереження особового складу та зменшення присутності людини в найбільш небезпечній зоні.

Асиметричні удари України вже мають накопичувальний ефект.

За інформацією Reuters, великі російські нафтові компанії звернулися до індійських нафтопереробних підприємств із проханням збільшити постачання бензину після українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Внутрішнє виробництво пального в росії, за окремими оцінками, покриває лише близько 65% попиту.

Це означає, що системні удари по переробних потужностях, логістиці та паливних сховищах поступово перетворюються з тактичного інструменту на фактор економічного і військового виснаження противника.

Водночас зовнішньополітична ситуація залишається неоднозначною. Європейський Союз не зміг оперативно погодити 21-й пакет санкцій через позицію Греції та суперечності навколо перевезення російського зрідженого газу. У США законопроєкт про вторинні санкції та мита проти покупців російських енергоносіїв має значний потенціал, але водночас викликає побоювання, що його положення можуть бути використані проти Індії, Японії та окремих держав Європейського Союзу.

Головний висновок.

Україна входить у наступний етап війни, на якому вирішальними стають не лише кількість людей і техніки, а й якість державного управління, швидкість оборонного виробництва, технологічна перевага та суспільна довіра.

Новий уряд отримав надзвичайно обмежений час для демонстрації результату. Він має не просто оголосити мобілізацію внутрішніх ресурсів, а забезпечити безперервне постачання фронту, убезпечити оборонні закупівлі від політичних конфліктів, масштабувати українські розробки та надати суспільству зрозумілі пояснення кадрових рішень.

У війні на виснаження перемагає не той, хто голосніше повідомляє про зміни, а той, хто швидше перетворює політичні рішення на ракети, дрони, боєприпаси, захищені енергетичні об'єкти та збережені життя військових.

Саме це сьогодні є головним критерієм дієздатності держави.