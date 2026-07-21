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21 липня 2026, 08:44

Випав із ковша екскаватора і загинув: на Тернопільщині судитимуть водія

21 липня 2026, 08:44
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Фото: Національна поліція
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У Тернопільській області до суду скерували обвинувальний акт щодо водія екскаватора-навантажувача, дії якого призвели до загибелі пасажира

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 13 червня близько 10:30 на території Тернопільського міського кладовища у селі Довжанка.

За матеріалами слідства, водій технічно справного екскаватора-навантажувача JCB 2CX перевозив пасажира у передньому ковші спецтехніки, чим порушив вимоги Правил дорожнього руху.

Під час руху чоловік не втримався, випав із ковша перед транспортним засобом і потрапив під нижню частину навантажувального обладнання.

Внаслідок аварії потерпілий отримав тяжкі травми – множинні переломи та ушкодження внутрішніх органів. Попри надану медичну допомогу, чоловік помер.

Після проведення експертиз та збору доказів слідчі завершили розслідування й направили обвинувальний акт до суду. У разі доведення вини водію загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві правоохоронці повідомили про підозру водію BMW, який у стані алкогольного сп'яніння спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду в Дарницькому районі. Внаслідок аварії 17-річний велосипедист загинув на місці події. Його 44-річного батька з травмами госпіталізували.

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