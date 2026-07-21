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21 липня 2026, 09:58

Трирічна дівчинка впала у 2,5-метровий колодязь на Закарпатті: її врятували медики

21 липня 2026, 09:58
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Берегівському районі Закарпатської області трирічна дівчинка впала у колодязь завглибшки близько 2,5 метра. Дитину вдалося врятувати, її доправили до лікарні

Про це повідомив Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок падіння у дитини сталося утоплення з аспірацією води.

На виклик прибули бригади медиків, які відразу розпочали надання невідкладної допомоги. Відтак вони стабілізували стан маленької пацієнтки та забезпечили їй кисневу підтримку.

На момент госпіталізації дитина була при свідомості та дихала самостійно. Дівчинку доставили до Виноградівської лікарні для подальшого обстеження й лікування. Про подію також повідомили працівників поліції.

Медики наголошують батькам про необхідність убезпечувати дітей від доступу до колодязів та інших небезпечних об’єктів на подвір’ях.

Нагадаємо, днями в місті Валки Харківської області надзвичайники врятували 4-річного хлопчика, який впав у дворовий колодязь. Дитину дістали з колодязя та передали медикам. Хлопчика з переохолодженням і забоями госпіталізували до місцевої лікарні.

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