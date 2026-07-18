Комбригів зобов'язали записати відео на підтримку Сирського – джерела
Командирам українських бригад надійшла вказівка записати відеозвернення на підтримку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського
Про це заявив Сергій Стерненко, а також джерела "Української правди" серед військових, передає RegioNews.
За словами Стерненка, вранці 18 липня командирам бригад нібито поставили завдання записати та до 17:00 оприлюднити відео на підтримку Сирського.
Один із військових повідомив, що відповідні вказівки отримали також у Десантно-штурмових військах. Інший співрозмовник зазначив, що підготовку відеороликів доручили комунікаційним підрозділам бригад.
Співрозмовник "Української правди" у Силах оборони також підтвердив, що командирам бригад поставили завдання записати звернення.
Також Стерненко заявив, що один із військових підрозділу "Скеля" після критичного допису щодо Сирського зник, а його акаунт видалили. Додаткових доказів цієї інформації наразі не оприлюднено.
"Командирам бригад спустили наказ записувати відео на підтримку Сирського. Військових, які виступають проти, репресують", – заявив Стерненко.
Нагадаємо, 17 липня в столиці та в низці інших міст другий день поспіль тривали акції після відставки колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Люди вимагають повернути його на посаду, а також звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.