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21 липня 2026, 07:48

Загибель трирічного хлопчика у Харкові: прокуратура розповіла нові деталі

21 липня 2026, 07:48
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Фото: Поліція Харківщини
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Мати трирічного хлопчика, який загинув після падіння з вікна п'ятого поверху у Салтівському районі Харкова, у момент трагедії перебувала у квартирі

Про це в коментарі ЗМІ повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Жінка була на 33-му тижні вагітності та через харчове отруєння перебувала у ванній кімнаті.

У квартирі на момент події також перебували молодша сестра матері та старший брат загиблого хлопчика.

"Через погане самопочуття, спричинене харчовим отруєнням, мати перебувала у ванній кімнаті. За її словами, вікна квартири були зачинені. Через деякий час молодша сестра повідомила їй, що дитина випала з вікна. Жінка вибігла на вулицю та побачила сина на землі без ознак життя", – розповів керівник Харківської облпрокуратури Юрій Папуша.

Попередньо встановлено, що родина раніше не перебувала на обліках у службі у справах дітей чи органах Національної поліції. Мати хлопчика не притягувалася до кримінальної або адміністративної відповідальності, а також не перебувала на обліку у лікарів-нарколога чи психіатра.

Правоохоронці розслідують загибель дитину як "умисне вбивство" з приміткою "нещасний випадок".

"У межах розслідування буде надано правову оцінку діям або бездіяльності матері, а також службових і посадових осіб, відповідальних за захист прав, охорону життя та здоров’я дітей", – зазначив Папуша.

Нагадаємо, трагедія сталася 19 липня близько 16:25 у Салтівському районі Харкова. З вікна квартири на п'ятому поверсі випала трирічна дитина. Від отриманих травм хлопчик загинув на місці.

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