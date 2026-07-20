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Володимир Фесенко політолог info@regionews.ua
20 липня 2026, 08:19

Новий статус для Федорова: компроміс чи спроба зберегти вплив

20 липня 2026, 08:19
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Екс-міністру оборони України нібито пропонують неофіційний, але дуже впливовий статус "miltech czar"
Екс-міністру оборони України нібито пропонують неофіційний, але дуже впливовий статус "miltech czar"
Фото: з відкритих джерел
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Ввечері 18 липня зёявилися публікації про те, що Федорову можуть запропонувати новий особливий статус. Екс-міністру оборони України нібито пропонують неофіційний, але дуже впливовий статус "miltech czar" (буквально – "цар військових технологій").

Це роль наддержавного топкоординатора, який відповідатиме за розвиток військових інновацій, масштабування виробництва БпЛА та роботизованих систем, а також за пряму комунікацію між українським оборонно-промисловим комплексом (ОПК) та міжнародними донорами.

Така модель запозичена зі США, де "царями" називають урядових уповноважених високого рангу для централізації управління критичними сферами. На цьому статусі для Федорова нібито наполягають західні союзники, щоб зберегти його напрацювання в галузі цифрового та асиметричного ведення війни.

Поки не зовсім зрозуміло, чи дійсно Президент Зеленський розглядає таку ідею. В суботу, 18 липня, Михайло Федоров натякнув, що якісь домовленості між ним і Президентом є можливими. Він написав у своєму зверненні: "Діалог є. Вірю, що все вдасться".

Але чи спрацює ця ідея про статус "miltech czar"? Напівофіційні статуси в українській системі державного управління як правило не дуже працюють і не завжди дають реальний управлінський вплив."Цар" в США, не кажучи вже про Росію, це не те що в Україні. В Україні "царей" не люблять.

Цей термін і цей статус явно буде сприйматись в Україні інакше, ніж в США. Незвичний і нестандартний статус "цара"-координатора навряд надасть необхідний ефект. Може він і задовільніть самого Федорова, але навряд викличе повне задоволення протестувальників. Ефект від цього рішення буде частковим, обмеженим і неоднозначним.

Для Зеленського і Федорова це може бути проміжним компромісом, однак колишніх партнерських відносин між ними вже не буде. А от частина протестувальників явно буде розчарована. Багато хто вже бачить у Федорові нового лідера нової опозиції. Інша річ, що він, схоже, поки не бачить себе в такій ролі. Але я впевнений, що в цій історії ще буде продовження.

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Федоров Михайло Альбертович статус Зеленський Володимир miltech czar компроміс
 
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