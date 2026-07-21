Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 46 з 58 російських безпілотників
У ніч на 21 липня РФ атакувала Україну 58 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 46 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 8 ударних дронів на семи локаціях.
У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.
Нагадаємо, внаслідок удару російських реактивних БпЛА пізно ввечері 20 липня у Сумах вщент знищений будівельний гіпермаркет "Епіцентр".
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