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21 липня 2026, 09:15

В Україну з Польщі намагалися завезти партію препарату Mounjaro на 2 млн грн

21 липня 2026, 09:15
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Фото: Держмитслужба
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У пункті пропуску "Шегині – Медика" митники зупинили партію лікарського засобу, обмеженого до ввезення в Україну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

Під час огляду мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, який прямував із Польщі, митники виявили 90 шприц-ручок лікарського засобу Mounjaro KwikPen. Препарат намагався ввезти 66-річний житель Прикарпаття.

Орієнтовна вартість вилученого товару становить майже 2 мільйони гривень.

Зазначається, цей засіб є обмеженим до ввезення в Україну.

Стосовно водія склали протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.

Нагадаємо, раніше на кордоні з Польщею митници вилучили партію заборонених "уколів краси". Орієнтовна вартість контрабандного препарату становить 570 тисяч гривень.

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