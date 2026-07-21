Фото: Держмитслужба

У пункті пропуску "Шегині – Медика" митники зупинили партію лікарського засобу, обмеженого до ввезення в Україну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

Під час огляду мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, який прямував із Польщі, митники виявили 90 шприц-ручок лікарського засобу Mounjaro KwikPen. Препарат намагався ввезти 66-річний житель Прикарпаття.

Орієнтовна вартість вилученого товару становить майже 2 мільйони гривень.

Зазначається, цей засіб є обмеженим до ввезення в Україну.

Стосовно водія склали протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.

Нагадаємо, раніше на кордоні з Польщею митници вилучили партію заборонених "уколів краси". Орієнтовна вартість контрабандного препарату становить 570 тисяч гривень.