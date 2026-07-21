На Полтавщині зросла кількість випадків хвороби Лайма: за тиждень 35 хворих

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Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

За даними епідеміологів, за тиждень кількість випадків зросла на 13 порівняно з попереднім періодом. Нинішній показник більш ніж удвічі перевищує середню багаторічну норму для цього періоду року – 10 випадків.

Нові випадки хвороби Лайма зафіксували у десяти громадах області.

Найбільше хворих зареєстрували у Полтавській громаді. Також випадки виявили у Великобудищанській, Горішньоплавнівській, Диканській, Зіньківській, Лубенській, Машівській, Омельницькій, Опішнянській та Оржицькій громадах.

Фахівці закликають мешканців області бути обережними під час відпочинку на природі. Для захисту від кліщів рекомендують використовувати репеленти, носити закритий одяг після прогулянок у лісах чи парках та ретельно оглядати тіло.

У разі виявлення кліща або появи почервоніння у вигляді характерної плями після укусу необхідно звернутися до лікаря.

Нагадаємо, за перші три місяці 2026 року в Україні зареєстрували 288 випадків хвороби Лайма – небезпечного інфекційного захворювання, яке переносять іксодові кліщі. Однією з головних ознак інфікування є характерне почервоніння на місці укусу – так звана "мігруюча еритема", яка нагадує мішень.