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21 липня 2026, 01:35

Зірка українських серіалів зізнався, скільки заробляє за один день

21 липня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Зірка серіалу "Жіночий лікар" Андрій Ісаєнко зізнався, скільки він заробляє. При цьому він хоче відкрити власний бізнес

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

В Україні наразі Андрій Ісаєнко є одним із найзатребуваніших акторів. За його словами, основний його дохід - це кіно та серіали. Крім того, він працює в театрі та викладає студентам.

"Я пішов викладати, це теж заробіток. Зарплата 16,5 тисячі гривень. Ще театр, там ставка. Основний заробіток — це кіно. Ти взявся за проєкт, знявся, літо прожив. Запускається якийсь серіал, то в тебе 15 знімальних днів на місяць, так пів року, то ти не дуєш собі. Знімальний день може бути 500 доларів", - каже актор.

Ісаєнко додав, що думає про відкриття власного бізнесу. Проте наразі не має ідеї, куди саме хоче вкладати гроші.

Нагадаємо, раніше українська співачка Ната Жижченко (ONUKA) зізналась, що її основний заробіток - це музика. Вона розповіла, як витрачає гроші під час війни.

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