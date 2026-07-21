Фото: поліція

ДТП сталася 20 липня близько 20:10 на трасі "Київ–Чоп" у селі Гамаліївка Львівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися вантажний автомобіль Renault Magnum під керуванням 62-річного жителя Дрогобича та мікроавтобус Volkswagen Transporter, яким кермував 76-річний львів’янин. Від удару мікроавтобус перекинувся.

Внаслідок зіткнення травми отримали водій Volkswagen та його 72-річна пасажирка. Обох госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, вночі 20 липня на Львівщині сталася ДТП, внаслідок якої загинули троє неповнолітніх дівчат. Водій був напідпитку і втік з місця аварії – правоохоронці розшукали його та затримали.