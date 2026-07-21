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21 липня 2026, 00:55

Ведучий Ігор Кондратюк зізнався - навіщо навмисно "зливав" учасників "Караоке на майдані"

21 липня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Як виявилось, Ігор Кндратюк роками мав свою секретну схему підбору учасників у "Караоке на Майдані". Деяких учасників він практично "зливав" спеціально

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Як пояснив Ігор Кондратюк, було нескладно обрати людей, які хотіли або вміли співати. Проте, щоб все було цікавіше, він вигадав собі систему.

"Правило в мене в голові завжди було таке: один із чотирьох учасників повинен не вміти співати. Типу я помилився, ведучий — "лошара". Хтось повинен співати дуже добре, бо він мусить перемогти. І двоє, де глядачі могли би сумніватися, хто буде фіналістом. Так я гру розписував для себе", - каже ведучий.

Проте інколи талановиті люди ламали його систему. Бо ставались випуски, де кожен учасник демонстрував сильний вокал, і тоді передбачити переможця ставало майже неможливо.

"Дуже часто всі четверо співали божественно. Я такі передачі пам’ятаю і просто отримував колосальне задоволення", - каже Кондратюк.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк розповів, скільки він заробляє. За його словами, він не бачить сенсу це приховувати.

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