11 окупантов одним дроном: пограничники показали мощное видео с фронта

Пограничники показали эффектное видео с фронта. Лишь один дрон уничтожил 11 российских захватчиков

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Эти кадры были сделаны на Гуляйпольском направлении. Пилот "Феникса" заметил грузовик, полностью забитый российскими солдатами. Он направил дрон в цель.

В результате 11 оккупантов были уничтожены, а их грузовик был сожжен. Это практически рекордный результат для всего одного дрона.

Напомним, ранее в Гештабе ВСУ подтверждали, что в Краснодарском крае ВСУ повторно поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Зафиксировано попадание в резервуарный парк, что повлекло за собой пожар. Также под удар попала нефтебаза "Гвардейская" в оккупированном Крыму.