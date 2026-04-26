У мережі з'явились супутникові кадри ураженого Туапсинського НПЗ
У мережі показали фото НПЗ у російському Туапсе. Раніше українські безпілотники атакували цей обʼєкт ворога
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
Зазначається, що в мережі зʼявляються нові фото Туапсинського НПЗ. Це кадри, які були зроблені з супутника.
Можна побачити, що знищена або пошкоджена значна частина резервуарного парку, насосні станції, трубопроводи При цьому на території самого НПЗ по карті немає видимих уражень.
Нагадаємо, раніше в Гештабі ЗСУ підтверджували, що в Краснодарському краї ЗСУ повторно уразили Туапсинський нафтопереробний завод. Зафіксовано влучання в резервуарний парк, що спричинило пожежу. Також під удар потрапила нафтобаза "Гвардійська" в окупованому Криму.
